Napoli, De Laurentiis: "Verratti non è in vendita". E sull'attaccante sceglie Benitez 

- Asi dice, in molti stanno perdendo il sonno. Adrenalina a mille e voglia matta di iniziare per osservare la nuova e ambiziosa creatura di. Sveglia presto anche per il patronche ha battezzato la prima mattinata a suon di tweet. Mercato, la parola d'ordine. Su: "Non è in vendita. Siamo amici del. Alcuni media riportano notizie senza controllare la fonte". E sull'attacco: ", o anche molti altri".

Smentite e conferme, a modo suo. Via twitter. Aurelio De Laurentiis, fresco reduce dal colpo Higuain che fa sognare una piazza intera, continua a scaldare l'ambiente a colpi di "140". Bastano poche parole e promesse di mercato per alimentare - se ancora ce ne fosse bisogno - la fiamma dell'ambizione ai piedi del Vesuvio.

Il patron azzurro apre la mattinata all'insegna del calciomercato. E dei rumors che si porta a rimorchio. Si comincia con una precisazione, fatta di una chiusura al ritorno di Verratti in Italia e impregnata di veleno per chi ha messo in giro voci sulla possibile trattativa con il Psg. Cinguettio d'esordio: " Alcuni media, a volte, riportano notizie senza controllare la fonte. Verratti non è vendita". Bordata anche per "I procuratori che cercano di esercitare pressioni nei confronti del Psg per ottenere un aumento di stipendio".

Bollata come "bufala" la notizia di un eventuale ritorno di Verratti nel campionato di casa nostra, il produttore cinematografico concede una conferma alle voci sparate da radio mercato. Capitolo attaccante. Martinez è un obiettivo e non si può nascondere. Uno dei tanti, però, perché "L'innesto potrebbe essere lui o anche molti altri". E in coda al tweet l'affidamento a Rafa della paternità della scelta da adottare: "Deciderà Benitez, con il quale analizzeremo forza e qualità a nostra disposizione".

In attesa di valutare, e poi comprare, racconta la sua "versione" anche uno dei diretti interessati, Jackson Martinez. Il capolista sull'elenco della spesa. Il colombiano rivela al sito abola.pt di non aver avuto contatti con la dirigenza del Napoli. Solo voci di stampa. "So di questo interessamento solo attraverso i media - ha detto il centravanti del Porto - Ma con me non ha parlato nessuno e nemmeno il mio procuratore mi ha riferito qualcosa. Al Porto sono tranqullo e, senza nulla di ufficiale, è inutile parlare di queste cose".

I TWEET DI DE LAURENTIIS

Alcuni media, a volte, hanno bisogno di scrivere e si prestano a riportare notizie non verificate con la fonte. Verratti non è in vendita — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 26, 2013

I procuratori, tramite i media, cercano di esercitare pressioni nei confronti del PSG per ottenere un aumento di stipendio — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 26, 2013