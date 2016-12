Juve-Zuniga, si sblocca la trattativa con il Napoli 

La notizia più importante per Marotta e Conte è proprio che gli azzurri hanno deciso di aprire alla cessione del colombiano, dopo che lo stesso presidente partenopeo e Benitez si erano affrettaati a dire che il giocatore non si sarebbe mosso. La Juve, invece, sembrava voler aspettare il momento giusto, che pare essere arrivato. Con l'interesse per Kolarov sempre alto, ma legato unicamente al prestito, i bianconeri premono per Zuniga, che avrebbe già fatto la sua scelta della prossima destinazione (Torino) e il cui contratto in scadenza è un'arma a doppio taglio per il Napoli.

Come detto, tutto potrebbe essere facilitato da Matri. L'attaccante lodigiano costa meno ed è decisamente più raggiungibile rispetto a Martinez, per il quale il Porto chiede uno sproposito, senza dimenticare che darebbe maggiori garanzie. "L'innesto potrebbe essere Martinez o potrebbero essere molti altri, lo deciderà Benitez", ha scritto su Twitter De Laurentiis.

In questo caso, oltre a Zuniga il ds Bigon dovrebbe inserire una cifra valutabile in 5/6 milioni di euro per completare lo scambio, altrimenti sarebbe la Juve a dover sborsare quei 6 milioni per il giocatore azzurro. In corso Galileo Ferrari, tuttavia, continuano a non avere fretta di vendere, anche perché le offerte per Matri (Everton) e Quagliarella (Norwich) non mancano e tutte rispondono alle esigenze del club, che per i due attaccanti chiede almeno 10 milioni di euro a testa. E finché resta Isla non c'è neppure la necessità di trovare un esterno a tutti i costi.