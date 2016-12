Milan, Galliani non rinuncia a Honda: "Lo aspettiamo fino alla chiusura delle liste Champions"

foto LaPresse Correlati Ceduto Vagner Love, Honda è più lontano 17:54 - Nonostante un affare pieno di ostacoli, il Milan non ha ancora rinunciato a Keisuke Honda: "Ci proveremo fino al giorno di chiusura delle liste per la Champions (a metà agosto, ndr) - ha spiegato l'ad rossonero Galliani - Ma il Cska dovrà abbassare le pretese. In ogni caso non bisogna esagerare perchè a gennaio mancano solo quattro mesi". L'unico movimento in entrata poi riguarda Constant: "Prenderemo la seconda metà dal Genoa in cambio di Strasser". - Nonostante un affare pieno di ostacoli, ilnon ha ancora rinunciato a: "Ci proveremo fino al giorno di chiusura delle liste per la Champions (a metà agosto, ndr) - ha spiegato l'ad rossonero- Ma il Cska dovrà abbassare le pretese. In ogni caso non bisogna esagerare perchè a gennaio mancano solo quattro mesi". L'unico movimento in entrata poi riguarda: "Prenderemo la seconda metà dal Genoa in cambio di Strasser".

Sul regalo promesso ai tifosi: "Può essere solo Honda, con il quale c'è una trattativa in corso. Ljajic? Non parlo di giocatori di altre squadre. Per ora siamo a posto così, vedremo nel 2014. Ripeto: se non esce nessuno, non entra nessuno. Avevamo avuto un'offerta importante per uno dei nostri, ma lui ha rifiutato (El Shaarawy, ndr)". Pazzini è infortunato ma il Milan ha già in casa il suo sostituto: "Domani Giampaolo ha un incontro importante con il professor Martens per il ginocchio. Ma noi abbiamo Petagna". L'ultimo accenno di mercato riguarda appunto Constant: "Stiamo ipotizzando la secondà metà del suo cartellino in cambio di Strasser, che potrebbe andare interamente al Genoa". Non manca un pensiero per Balotelli: "E' stato fondamentale per la conquista di un piazzamento Champions".