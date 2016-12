Milan, Honda si allontana. Il Cska ha ceduto Vagner Love 

- Nuovo intoppo nella trattativa fra il. Il, che non ha intenzione di scendere rispetto alla richiesta iniziale di 5 milioni di euro, ha ceduto l'attaccante(allo Shandong Luneng), rimanendo così sprovvisto di calciatori offensivi. La cessione del brasiliano - che frutta 12 milioni di euro - è una perdita anche a livello di immagine. Honda insiste per andar via, il Milan ripensa a

Portare Keisuke al Milan già ad agosto sembra adesso un'operazione impervia. Manca l'accordo economico - con i rossoneri disposti a offrire non più di tre milioni grazie agli sponsor - e come se non bastasse il Cska perde tasselli ma non ha intenzione di smobilitare. L'addio di Vagner Love infatti riduce all'osso il reparto offensivo di Slutskiy, che può contare solo su Musa e, fra una settimana, Milanov. Anche Doumbia è infortunato e viste le premesse il Cska non è disposto a scendere a patti coi rossoneri: Honda partirà solo se il Milan avrà soddisfatto fino in fondo le richieste del club moscovita.

Il giocatore continua a far pressione sulla dirigenza e, adesso, anche sul tecnico. Keisuke ha parlato con Slutskiy e gli ha spiegato di sentirsi demotivato, poi ha tentato l'affondo con il presidente Gimer. Il fratello Miro invece è in contatto diretto con Galliani, che nella serata di mercoledì, uscendo dal solito ristorante dove tiene i vertici di mercato più importanti, ha spiegato di non avere "nessuna notizia da Mosca". E il regalino ai tifosi cui aveva fatto accenno? Non ci sarà neanche quello. Sullo sfondo però rimane Ljajic: nonostante le frasi di circostanza, il giocatore non ha ancora rinnovato con la Fiorentina e il suo nome resta caldissimo sul fronte Milan.