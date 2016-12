Roma, c'è l'accordo con Gervinho: si aspetta il sì dell'Arsenal 

- Ore frenetiche in casa. Il dsha praticamente chiuso l'accordo con, che ha detto sì alla proposta di 2,7 milioni a stagione e sarà giallorosso non appenaaccetterà l'offerta della Roma. Al momento ballano ancora un paio di milioni (bonus compresi) ma non ci saranno sorprese. Intanto èl'arrivo di, che ha firmato un contratto fino al: al Napoli vanno 500mila euro.

Il portiere è sbarcato a Roma per le visite mediche prima di raggiungere i nuovi compagni a Trigoriae iniziare a lavorare agli ordini di Garcia. "Tutto risolto. Siamo qua. Siamo qui per lavorare e fare una bellissima stagione. Forza Roma. Se ho parlato con l'allenatore? Sì", le prime parole da giallorosso di De Sanctis.

Ma il vero colpo in canna è Gervinho. Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli anche con i Gunners, che chiedono 8 milioni. Possibile che l'intesa arrivi a metà strada o che Sabatini (mercoledì c'è stato l'incontro con i dirigenti londinesi) alzi la posta in palio in termini di budget. Comunque l'Arsenal ha tutto l'interesse a cedere il giocatore dato che sta già trattando con vigore Luis Suarez. E l'interesse per l'uruguaiano del Liverpool ha fatto tramontare il sogno di Osvaldo, che sperava di essere inserito nell'operazione Gervinho per finire all'Emirates. Per l'italo-argentino si profila un'altra pista, sempre londinese: il Fulham.