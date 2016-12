Napoli, Higuain ha raggiunto il ritiro di Dimaro. Ma salta la presentazione

foto LaPresse Correlati Il coro

"Sarà capocannoniere" 18:13 - Colpo di scena a Dimaro. L'attesa presentazione di Gonzalo Higuain, prevista per le 19.30, è stata rimandata di un giorno. Pare che il motivo sia legato alla definizione delle ultime situazioni contrattuali. Un vero peccato perché erano stati 500 i tifosi azzurri che avevano accolto l'attaccante argentino al suo arrivo in ritiro. Benitez, comunque, gongola: "Eravamo alla ricerca di un giocatore di massimo livello. Con Higuain lo abbiamo trovato".

L'ex tecnico del Chelsea ha dato la sua benedizione all'ultimo arrivato in casa Napoli, l'attaccante che ha già preso il posto di Edinson Cavani nei cuori dei tifosi azzurri. Il mercato ha regalato però tanti altri colpi da non sottovalutare. Mertens, Callejon, Albiol e Reina: cosa ne pensa Benitez? "Il Napoli ha acquistato giocatori dal Real Madrid, dal Liverpool e dal Psv. Sono acquisti importanti per i prossimi 2-3 anni perchè hanno una mentalità vincente acquisita nelle loro ex squadre che finirà per contagiare tutti. La squadra migliora. Acquistare grandi giocatori da club forti è una crescita notevole". Ora toccherà all'allenatore, Campione d'Europa nel 2005, farli adattare tutti al nuovo modulo con cui giocherà il suo Napoli, il 4-2-3-1 che Benitez predilige. "Il cambiamento dalla difesa a tre a quella a quattro? Ci si dovrà abituare e non so quanto tempo ci vorrà. Stiamo lavorando con certe idee e vediamo dove arriveremo. D'altronde il modulo si può cambiare anche con la partita in corso, dipende dalla disponibilità dei giocatori". Con tutti questi innesti il Napoli ora ha una rosa per competere sia in campionato che in Champions, e la gestione delle forze attraverso sarà fondamentale. "Abbiamo tante partite e tante competizioni da affrontare, ci sarà sicuramente spazio per tutti".