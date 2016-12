Inter, spunta Borriello: Roma pronta a cederlo in prestito

foto LaPresse Correlati Moratti: "Arriverà un esterno" 10:50 - Massimo Moratti ha annunciato l'arrivo di un esterno, necessario per la nuova Inter in costruzione. Il prossimo colpo, però, potrebbe essere in attacco: Marco Borriello. Come riportato dal Corriere dello Sport, martedì il d.s. giallorosso, Sabatini, prima di partire per Londra ha lavorato su questo fronte a Milano. L'obiettivo dei giallorossi è liberarsi di un ingaggio pesante, mentre Mazzarri avrebbe a disposizione una punta di peso ed esperienza. ha annunciato l'arrivo di un esterno, necessario per la nuova Inter in costruzione. Il prossimo colpo, però, potrebbe essere in attacco:. Come riportato dal Corriere dello Sport, martedì il d.s. giallorosso,, prima di partire per Londra ha lavorato su questo fronte a Milano. L'obiettivo dei giallorossi è liberarsi di un ingaggio pesante, mentreavrebbe a disposizione una punta di peso ed esperienza.

Borriello ha un contratto con la Roma fino al 2015. Il problema è l'ingaggio, visto che l'attaccante percepisce quattro milioni netti a stagione e, nonostante gli apprezzamenti del tecnico Rudi Garcia, sembra destinato alla panchina nel caso in cui dovesse rimanere nella Capitale.



Ecco perché il club giallorosso, pur di liberarsi del lauto stipendio dell'ex giocatore del Milan (l'ultima stagione in rossonero fu nel 2010), sarebbe disposto a cederlo con la formula del prestito secco. L'Inter ci sta pensando seriamente, visto che Milito non ha ancora recuperato del tutto e i due nuovi acquisti Belfodil-Icardi non danno ancora sicure garanzie. Martedì a Milano c'è stato un contatto tra Sabatini e i dirigenti nerazzurri: la trattativa avanza spedita.