Conte scarica Quagliarella: "In panchina? Va bene così" 

foto LaPresse 10:08 - E' sempre più Fabio Quagiarella l'indiziato numero uno a lasciare la Juventus. Il Trofeo Tim ha confermato che Conte lo considera l'ultimo dei sei attaccanti in rosa e la faccia del giocatore, prima in panchina e poi in campo per uno spezzone di match col Sassuolo, unita alle parole dello stesso allenatore, lasciano poco spazio ai dubbi. L'unica offerta ricevuta è quella del Norwich, anche se finora non ha raggiunto i 10 milioni di euro chiesti. - E' sempre piùl'indiziato numero uno a lasciare la. Il Trofeo Tim ha confermato che Conte lo considera l'ultimo dei sei attaccanti in rosa e la faccia del giocatore, prima in panchina e poi in campo per uno spezzone di match col Sassuolo, unita alle parole dello stesso allenatore, lasciano poco spazio ai dubbi. L'unica offerta ricevuta è quella del, anche se finora non ha raggiunto i 10 milioni di euro chiesti.

"Quagliarella via? Bisogna chiedere a Marotta, io cerco di far giocare tutti, uno doveva stare in panchina: è toccato a Fabio e va bene così", ha detto l'allenatore pugliese. Appunto: va bene così. Un concetto abbastanza chiaro su quello che sarà il futuro dell'attaccante stabiese, mai realmente amato da Conte per quella sua propensione all'anarchia in campo, nonostante i gol, anche pesanti, realizzati in questi due ultimi anni. Adesso, però, bisognerà trovare una destinazione per Quagliarella. Soprattutto gradita al giocatore, che finora non ha mai nascosta la sua intenzione di giocare e di giocarsi le proprie chance, soprattutto per non dover abbandonare il palcoscenico della Champions League. E proprio per questo l'interesse del Norwich, conferamto dal manager Chris Hughton, non può soddisfare le sue ambizioni.