foto LaPresse

21:07

- Tegola pesantissima sulla trattativaper accelerare l'arrivo diin rossonero già quest'estate. A Milano contavano sulla spinta del giocatore per convincere la società di Mosca. Ma a complicare i piani è arrivato l'infortunio diil naturale sostituto del giapponese. Il 21enne trequartista bulgaro, arrivato a inizio luglio, è già fermo ai box. E il Cska per il momento vuole trattenere Honda per non trovarsi spiazzato.