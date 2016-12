Napoli-Higuain: Benitez ha il nuovo Cavani

La svolta c'è stata negli ultimi giorni. Dopo le complicazioni per arrivare a Leandro Damiao e qualche perplessità sul conto del brasiliano, De Laurentiis ha accelerato per Higuain. Col Real Madrid c'è ormai un canale preferenziale. Coi soldi incassati da Cavani, il Napoli ha fatto shopping in casa blancos: oltre a Higuain, sono già arrivati alla corte di Benitez Callejon e Albiol.

Per avere il Pipita, De Laurentiis si è reso diposnibile a trattare sui diritti di immagine, che la società tende da sempre a tenere in esclusiva e sulla quale non è mai scesa a compromessi. Ma stavolta era troppa la voglia di grande colpo. Troppa la voglia di dimenticare presto Cavani. Troppa la voglia di scudetto.