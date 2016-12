Inter, Mazzarri telefona a Zuniga

LA SFIDA DI MERCATO BIANCONERAZZURRA

Dopo il caso Isla (prima a un passo dall'Inter e poi rimasto alla Juve per volere di Antonio Conte) un altro scontro tra i due club che certo non si amano molto e che vedono così allungare la lista dei piccoli dispetti di mercato. Sul fronte della trattativa vera e propria comunque c'è da dire che De Laurentiis non vuole nel modo più assoluto scendere sotto i(tanto vale l'ex Siena)., la cifra che sarebbe stata investita per lo juventino Isla. Il Napoli, da parte sua, ha già proposto il rinnovo, ma Zuniga è deciso a cambiare aria. Intenzione che ha manifestato già non partecipando, sul palco di Dimaro, a quel "chi non salta juventino è..." che ha fatto infuriare i tifosi partenopei Si diceva, intanto, della ricerca di un'abitazione in centro a Torino da parte dell'entourage del giocatore: ne avrebbe visionata una, riporta La Stampa, in via Lagrange ma pare fosse troppa piccola (100 mq invece di 150).