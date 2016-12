Milan-Honda, affare a un passo

foto LaPresse 08:59 - Continua il pressing del Milan su Keisuke Honda. Dopo un incontro nel pomeriggio tra Adriano Galliani e Ernesto Bronzetti nella sede di via Turati, c'è ormai pochissima distanza i rossoneri e il Cska Mosca, nonostante le parole del d.g. russo Babaev giunte in serata: "Non diamo il giocatore gratis, al Milan non faremo sconti". Proprio il giapponese, comunque, darà la spinta decisiva chiedendo di essere trasferito sin da subito al Milan. - Continua il pressing delsu. Dopo un incontro nel pomeriggio tranella sede di via Turati, c'è ormai pochissima distanza i rossoneri e il, nonostante le parole del d.g. russogiunte in serata: "Non diamo il giocatore gratis, al Milan non faremo sconti". Proprio il giapponese, comunque, darà la spinta decisiva chiedendo di essere trasferito sin da subito al Milan.

La sensazione è che ormai siamo alla stretta finale. Il giocatore vuole trasferirsi a Milano, la società russa vorrebbe trattenerlo fino a gennaio per giocarsi al meglio le chance in Champions League, ma davanti al pressing di Honda è destinata a cedere.



"Il Milan conosce la posizione che abbiamo preso - ha detto il direttore generale del Cska Mosca, Roman Babaev, come riportato da Itasportpress.it -. Abbiamo detto quanto vogliamo. Se Honda serve a loro, devono rispettare le leggi del mercato e non avere la convinzione e la presunzione di essere il Milan e che per questo motivo dobbiamo essere pronti a spedirgli il giocatore impacchettato e pure gratis".



In realtà, Adriano Galliani è pronto a fare uno sforzo per avvicinarsi alle richieste della dirigenza del Cska, con cui a breve si potrebbe chiudere l'affare. Intanto, nella serata di lunedì, il giapponese è sceso in campo con la squadra di Mosca nel secondo match del campionato, vinto per 2-1 contro il Krilya Sovetov. Honda non ha segnato alcun gol ma ha giocato tutta la partita. L'ultima in Russia?