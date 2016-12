Napoli, accordo con il Real per Higuain: manca solo il sì dell'argentino

foto LaPresse Correlati Coro anti Juve, Zuniga non salta 00:04 - Il Napoli è sempre più vicino a Higuain. Il Real Madrid ha accettato l'offerta di 37 milioni di euro più tre di bonus: ora c'è da strappare il sì all'attaccante argentino, cui è stato proposto un quinquennale a 6 milioni netti. Il nodo è il solito: i diritti di immagine, che il Napoli vuole per sé. Nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi dall'argentino, che sembra voglia andare incontro a De Laurentiis. - Ilè sempre più vicino a. Ilha accettato l'offerta dipiù tre di bonus: ora c'è da strappare il sì all'attaccante argentino, cui è stato proposto un quinquennale aIl nodo è il solito: i diritti di immagine, che il Napoli vuole per sé. Nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi dall'argentino, che sembra voglia andare incontro a

Il Napoli è vicinissimo al colpaccio. Le complicazioni sul fronte Damiao hanno convinto De Laurentiis e i suoi dirigenti a puntare decisi su Higuain con un'offerta da capogiro al Real Madrid. Un affare, quantificato in 37 milioni di euro più tre di bonus, che se andasse in porto diventerebbe il più caro della Serie A. Il primo passo è stato fatto: raggiungere l'intesa con i Blancos. Ora la palla passa al giocatore: i contatti con l'entourage dell'attaccante (107 gol in sei anni con la maglia del Real Madrid) sono già stati avviati e proseguiranno nelle prossime ore.



Il Napoli vuole Higuain ed è disposto anche a garantirgli un milione in più di quanto percepisce. La questione, dunque, ruota intorno ai diritti di immagine: l'argentino, infatti, ha un contratto con la Nike per altri due anni a un milione a stagione, ma De Laurentiis potrebbe lasciargli quelli in Argentina (come fece per Cavani in Uruguay). Martedì potrebbe essere il giorno decisivo.