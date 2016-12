Chelsea: Mourinho vuole Rooney, pronti 46 milioni di euro

foto LaPresse 17:55 - Mourinho vuole portare Rooney a Stamford Bridge. Secondo il Telegraph, il Chelsea è pronto ad alzare a 40 milioni di sterline (circa 46 mln di euro) l'offerta per strappare l'attaccante al Manchester United. Un rilancio deciso dopo che i Red Devils avevano respinto un'offerta iniziale di circa 30 milioni di euro. Per il giocatore, aggiunge il Times, sarebbe pronto un contratto da 200 mila sterline a settimana, ovvero più di 11 mln di euro a stagione. - Mourinho vuole portarea Stamford Bridge. Secondo il Telegraph, ilè pronto ad alzare a(circa 46 mln di euro) l'offerta per strappare l'attaccante al. Un rilancio deciso dopo che i Red Devils avevano respinto un'offerta iniziale di circa 30 milioni di euro. Per il giocatore, aggiunge il Times, sarebbe pronto un contratto da 200 mila sterline a settimana, ovvero più di 1

Il manager dello United, David Moyes, ha ribadito in più di un'occasione che l'attaccante non è sul mercato, ma il pressing insistito del Chelsea, unito alla volontà del giocatore di cambiare aria, potrebbero cambiare le carte in tavola.



L'ultima esternazione dell'ex attaccante dell'Everton risale a pochi giorni fa, quando Rooney si è detto "arrabbiato e confuso" per come stanno andando le cose allo United. Il 27enne attaccante, legato ai Red Devils fino al 2015, ha cercato di correggere il tiro minimizzando la portata delle sue parole, ma i suoi giorni a Old Trafford sembrano contati.