Il Napoli molla Damiao e si rituffa su Higuain 

- Ennesimo cambio di fronte nel mercato del: la pista, lunga e impervia, sta per essere definitivamente abbandonata. Non c'è un accordo con l'di Porto Alegre né con il giocatore, che non vuole mollare sui diritti d'immagini. La dirigenza partenopea ha deciso di puntare sue per questo ha ripreso i contatti con il: il Pipita costa 40 milioni, ma De Laurentiis pare determinato più che mai.

Secondo il 'Corriere dello Sport', il Napoli avrebbe addirittura presentato un'offerta da 35 milioni già accettata da Florentino Perez. Se da un ADL ha spiegato di avere a disposizione un budget da oltre 100 milioni, è anche vero che la trattativa - in embrione - va curata nei minimi dettagli. Uno scoglio non da poco, anche in questo caso, è rappresentato dall'ingaggio del calciatore (che a Madrid guadagna circa 5 milioni annui) e dai soliti diritti d'immagine, che comunque Higuain potrebbe (man)tenere per sé almeno in Argentina. Sul fronte societario, invece, il Real non dovrebbe opporre resistenza di fronte a un'offerta di altissima levatura. L'Arsenal, che sembrava interessata al calciatore, nell'ultimo periodo ha mollato la presa.

Higuain, insomma, sembra il vero obiettivo di mercato assieme a un attaccante che possa fargli da riserva (qui Gilardino è favorito su Matri). L'affare con Damiao si è nuovamente incagliato: sia perché l'Internacional chiede 25 milioni (il Napoli è fermo a 23), sia per l'inserimento dello Zenit e le richieste del calciatore, che non vuole rinunciare ai suoi sponsor milionari. Benitez, che amava a fondo il giocatore brasiliano, dovrà farsene una ragione. C'è un Pipita da conquistare.