Milan a Mosca per Honda: sabato potrebbe essere il giorno decisivo

foto LaPresse Correlati Milan: Robinho rinnova fino al 2016 11:15 - La trattativa per portare subito Honda al Milan sta per entrare nel vivo. Fabrizio De Vecchi, consulente di mercato e collaboratore di Ernesto Bronzetti, è arrivato a Mosca insieme a Hiro Honda, fratello di Keisuke. Venerdì sera si è svolta una cena col trequartista, poi in giornata è possibile che avvenga l'incontro col Cska, che per ora ha opposto resistenza all'eventuale cessione del giocatore già quest'estate. - La trattativa per portare subitoalsta per entrare nel vivo., consulente di mercato e collaboratore di, è arrivato ainsieme a, fratello di. Venerdì sera si è svolta una cena col trequartista, poi in giornata è possibile che avvenga l'incontro col, che per ora ha opposto resistenza all'eventuale cessione del giocatore già quest'estate.

Questione di soldi, come sempre. Il contratto di Honda scade a fine dicembre, quando il giocatore sarà libero di firmare con il Milan, con cui c'è già un accordo di massima. Il punto, però, è che il club di via Turati è fortemente intenzionato a prendere il giapponese già in questa sessione di mercato. Il Cska chiede almeno 4 milioni di euro, cifra che Galliani non è disposto a spendere.



Il viaggio in Russia potrebbe rappresentare la svolta decisiva nell'affare, con il Milan che è pronto a chiudere il prima possibile. Oggi, se il direttore generale del Cska Mosca tornerà in tempo da un viaggio all'estero, avverrà l'incontro tra De Vecchi, il fratello di Honda e Babaev. Altrimenti la chiacchierata sarà rimandata a domenica o, al massimo, lunedì. Dopodiché, Keisuke Honda potrebbe indossare per la prima volta la maglia rossonera.