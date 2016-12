Inter, addio Isla: si punta Van der Wiel

foto LaPresse 21:29 - Il mancato arrivo di Isla ha complicato - e non poco - i piani di mercato dell'Inter. La società nerazzurra, su indicazione di Mazzarri, è alla ricerca di un esterno destro che possa garantire qualità nelle due fasi di gioco. Col cileno bloccato da Conte, torna di moda l'eventualità Van der Wiel del Psg. Branca punterà a ottenere l'olandese in prestito con diritto di riscatto. Si complica anche la trattativa per Dragovic del Basilea. - Il mancato arrivo di Isla ha complicato - e non poco - i piani di mercato dell'. La società nerazzurra, su indicazione di Mazzarri, è alla ricerca di un esterno destro che possa garantire qualità nelle due fasi di gioco. Col cileno bloccato da, torna di moda l'eventualitàdel Psg. Branca punterà a ottenere l'olandese in prestito con diritto di riscatto. Si complica anche la trattativa perdel Basilea.

La rottura della trattativa con la Juventus ha fatto riemergere le quotazioni di Van der Wiel, mai totalmente considerato titolare a Parigi. L'olandese vuole cambiare aria ma la volontà dell'Inter è quella di portarlo a Milano, se possibile, in prestito con diritto di riscatto. Mazzarri così avrebbe l'esterno destro richiesto come rinforzo essenziale per il suo gioco. Contemporaneamente si complica anche la pista per Dragovic: il tentennamento nerazzurro ha infastidito il Basilea che starebbe trattando la cessione ad altri club.