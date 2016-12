Psg, Blanc su Ibrahimovic: "Giocatore importante. E' compatibile con Cavani" 

tira il freno a mano su una possibile cessione di. Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa chiarendo che “Zlatan sta bene, è tornato dalle vacanze ed è un calciatore importante”. Nessun dubbio sulla loro complementarità. Poche parole, messaggio chiaro: per ora si allontana una possibile partenza dello svedese, per il quale si era parlato anche di Napoli.

Stop - a parole - alla cessione di Ibra ma per il Psg, dominatore assoluto del mercato, la sessione - alla voce acquisti - è virtualmente sempre aperta. Scontata, arriva allora per Blanc la domanda su un possibile interesse per Wayne Rooney, nonostante da Old Trafford continuino a ritenere il Wonder Boy incedibile. La risposta è fatta di apprezzamenti e di una mezza chiusura: Almeno per ora. “È un eccellente giocatore, ma ora l’attacco non è una priorità”.

E completo è ora anche il pacchetto arretrato, dopo che è stato risolto il "giallo" sulla visita medica alla quale si è sottoposto in giornata Marquinhos. Al difensore è stata riscontrata una infezione ai denti, ma è tutto risolto, tanto che nel tardo pomeriggio è arrivata la firma sul contratto quinquennale. ''Sono molto felice di potere raggiungere il Psg che ha visto tanti giocatori brasiliani segnare la sua storia. Farò di tutto per continuare questa tradizione, provando a scrivere a mia volta alcune delle più belle pagine del club. Il Psg mi permetterà di migliorare al fianco di giocatori eccezionali, col desiderio di conquistare dei trofei e il cuore dei tifosi'', ha detto il brasiliano che indosserà la maglia numero 5. Blanc è pronto ad accoglierlo: “E' un giovane di grande talento e ha grandissime potenzialità. Tutto ciò rappresenta la volontà del club di puntare sui giocatori anche per il futuro".

Altro giro di domanda, altro rumors da disinnescare, quello sulla possibile partenza di Verratti, che interessa alla Fiorentina: "Marco è un giocatore del PSG, spero possa rimanere perché lo apprezzo molto e mi piacerebbe allenarlo".