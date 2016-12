Napoli: per Damiao è fatta e rispunta il nome di Ibrahimovic

- Napoli scatenato sul mercato dopo la partenza di. E' praticamente fatta per l'arrivo didall'Internacional, a cui andranno 21 milioni più tre di bonus. Per l'attacco però torna in voga anche il nome di, che non ha mai nascosto di voler partire. Sul fronte portiere viene mollata definitivamente la pista, che non ha intenzione di ridursi l'ingaggio. Il nome caldo, adesso, èdel

De Laurentiis non si ferma, la partenza del Matador lo ha caricato ancora di più. In fondo ha a disposizione un bel gruzzolo per fare la vice grossa sul mercato. Portato a casa Damiao, voluto fortemente da Rafa Benitez, per il reparto avanzato si fanno altri nomi: ancora Higuain, Osvaldo della Roma ma soprattutto Ibrahimovic. Il suo agente Mino Raiola è in Francia: chissà se per negoziare la partenza dello svedese. E tra le squadre in lizza c'è anche il Napoli. Voci incontrollate lo danno addirittura in città per lunedì. E la piazza partenopea già si infiamma.



Intanto spunta un nome nuovo, ma non così tanto, per la porta. Con la trattativa per Julio Cesar sfumata definitivamente a causa dell'alto ingaggio del brasiliano, ecco che in Inghilterra rimbalza la voce che il club di De Laurentiis si sarebbe fiondato su Pepe Reina, portiere spagnolo del Liverpool. I due club avrebbero trovato l'intesa, o comunque sarebbero molto vicini, sulla base del prestito secco. Reina è un pupillo di Rafa Benitez, i due hanno lo stesso agente, e inoltre il giocatore è in uscita dal Liverpool, dopo che i Reds hanno acquistato il belga Mignolet dal Sunderland con un investimento da 9 milioni di sterline. Lo spagnolo sarebbe felice di andare via per poter giocare da titolare, soprattutto nella stagione che porta al Mondiale.