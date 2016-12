Fiorentina scatenata: anche Verratti nel mirino 

foto LaPresse 22:15 - Più che un sogno, Marco Verratti è sempre più un obiettivo concreto della Fiorentina su questo mercato. La settimana scorsa c’era stato un incontro all’hotel Diana di Milano tra il diesse viola Daniele Pradè e l’agente del giocatore, Donato Di Campli, incontro che è stato replicato oggi in un ristorante di Firenze alla presenza di Eduardo Macià, l’altro uomo-mercato della Fiorentina. Verratti non è considerato incedibile dal Paris Saint Germain. Di Campli ha avuto un primo incontro con il club per il rinnovo del contratto, ma non c’è stata la fumata bianca. - Più che un sogno,è sempre più un obiettivo concreto dellasu questo mercato. La settimana scorsa c’era stato un incontro all’hotel Diana di Milano tra il diesse viola Daniele Pradè e l’agente del giocatore, Donato Di Campli, incontro che è stato replicato oggi in un ristorante di Firenze alla presenza di Eduardo Macià, l’altro uomo-mercato della Fiorentina. Verratti non è considerato incedibile dal Paris Saint Germain. Di Campli ha avuto un primo incontro con il club per il rinnovo del contratto, ma non c’è stata la fumata bianca.

Attualmente guadagna 1 milione a stagione, ne ha chiesti 3 al club francese che al massimo può arrivare a 2. Verratti è molto tentato da questa avventura: Vincenzo Montella, a differenza di Laurent Blanc, gli garantirebbe al cento per cento un posto da titolare. Inoltre Firenze è la città in cui risiede Cesare Prandelli, che quest’anno ha lasciato il centrocampista fuori dalla Confederations Cup. Resta da capire a quale cifra il Paris Saint Germain è pronto a trattare. La Fiorentina potrebbe ipotizzare un’offerta di 15 milioni, che uniti ai 10 di Ilicic andrebbero più o meno a significare il reinvestimento totale della cifra incassata per Jovetic. E nelle mani di Montella, Verratti potrebbe diventare davvero il nuovo Pirlo.

ENZO PALLADINI