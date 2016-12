Inter, frenata per Isla: Conte blocca tutto

foto LaPresse 22:03 - Una brusca e clamorosa frenata nella già complicata trattativa per il trasferimento di Isla dalla Juve all'Inter. Per il club nerazzurro la strada sembrava in discesa, dopo l'offerta di 6,7 milioni di euro al club bianconero per la metà del cartellino dell'esterno cileno. E invece ora si registra uno stop nell'operazione, voluto da Antonio Conte. Il tecnico della Juve, infatti, prima di rinunciare a Isla vuole veder arrivare Zuniga dal Napoli. - Una brusca e clamorosa frenata nella già complicata trattativa per il trasferimento didallaall'. Per il club nerazzurro la strada sembrava in discesa, dopo l'offerta di 6,7 milioni di euro al club bianconero per la metà del cartellino dell'esterno cileno. E invece ora si registra uno stop nell'operazione, voluto da Antonio Conte. Il tecnico della Juve, infatti, prima di rinunciare a Isla vuole veder arrivare Zuniga dal Napoli.

Sembrava tutto fatto, con Isla pronto a lasciare il ritiro della Juve a Chatillon e a sottoporsi alle visite mediche per l'Inter e invece salta tutto. Almeno per ora. Conte non vuole trovarsi spiazzato dalla partenza del cileno, prima deve arrivare il 'suo' esterno, quello che gli serve per completare lo scacchiere: Zuniga.