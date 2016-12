Inter, Florenzi o Nocerino: Kuzmanovic verso il West Ham

- In attesa di ufficializzare l'arrivo di Mauricio Isla, l'sta lavorando per rinforzare ulteriormente il centrocampo. La situazione è bloccata e tutto ruota intorno a, che pur piacendo abbastanza a, è destinato a lasciare la Pinetina, probabilmente in direzione West Ham. Branca percorrerà due possibili piste: una porta adel, ma il sogno nerazzurro èdella Roma. Non una scelta facile.

Il romanista è un nome che è tornato di moda con prepotenza nelle ultime ore, ma più che una vera trattativa, ha le sembianze di un sogno di mercato difficile da praticare ma non per questo intentabile. L'Inter, una volta incassati i 5,5 milioni di euro perproverà a bussare alla Roma per chiedere la disponibilità alla cessione. L'alternativa, che per qualità-disponibilità è forse la più praticabile, è. L'agente del centrocampista rossonero a SportMediaset.it ha confermato la volontà del giocatore di "giocare e non ripetere l'ultimo anno al Milan" e una trattativa sull'altra sponda del Naviglio potrebbe essere imbastita rapidamente. Ancora più complicato invece arrivare a Luca Marrone della Juventus per il quale la richiesta è di 10 milioni di euro.