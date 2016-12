Higuain prigioniero del Real Madrid

Il Real Madrid del resto è stato chiaro: Gonzalo Higuain è sulla lista dei partenti ma non a qualsiasi a prezzo. Come riporta il quotidiano Marca, servono 40 milioni di euro per acquistare il bomber argentino. Non è facile però accontentare il 'Pipita', desideroso di lasciare Madrid nonostante l'appoggio di Carlo Ancelotti, tutt'altro che scontento di averlo con sè nella prossima stagione. Higuain vuole andare via e diventare il bomber titolare di una big d'Europa e gli acquirenti, per ora solo potenziali, non mancano.