Napoli, Damiao è vicinissimo

14:11

- Accelerata decisa delsu. L'Internacional sta infatti per accettare la seconda offerta del Napoli di 21 milioni di euro più tre di bonus (respinta la prima di 18 milioni). Il club brasiliano ha già pronto il sostituito: Saviola, svincolato dal Malaga. Il club azzurro si sta defilando dalla 'pericolosa' pistaperché se il Chelsea non chiudesse su Rooney e se l'Arsenal non centrasse il colpo Luis Suarez del Liverpool, gli azzurri rischierebbero di trovarsi al centro di un'asta selvaggia per l'argentino.