Per Robinho interesse del Monaco

Galliani ordina: "Honda subito"

Galliani ordina: "Honda subito" 15:14 - Spunta il Monaco. La squadra del Principato sarebbe interessata a Robinho. Manna dal cielo per il Milan che avrebbe così i soldi per andare all'assalto di Ljajic, sempre più lontano dalla Fiorentina. Dalla cessione del numero 7 arriverebbero 14 milioni di euro, 6 del cartellino più 8 dell'ingaggio lordo. In corsa per l'attaccante c'è ancora anche il Santos, ma il tempo stringe e il giocatore non ha ancora trovato un accordo con la sua ex squadra. . La squadra del Principato sarebbe interessata a. Manna dal cielo per ilche avrebbe così i soldi per andare all'assalto di Ljajic, sempre più lontano dalla Fiorentina. Dalla cessione del numero 7 arriverebbero 14 milioni di euro, 6 del cartellino più 8 dell'ingaggio lordo. In corsa per l'attaccante c'è ancora anche il, ma il tempo stringe e il giocatore non ha ancora trovato un accordo con la sua ex squadra.

Da qui a sabato, data ultima per l'approdo al Santos, saranno giorni intensi per Robihno. Il brasiliano potrebbe anche rinnovare con i rossoneri fino al 2015, ma questo non sarebbe un vincolo per la sua cessione. L'avvocato del giocatore Marisa Alija Ramos è atteso in Italia nelle prossime ore: segnale che qualcosa si sta muovendo. E nelle ultime ore è spuntato l'interesse del Monaco di Ranieri. Monegaschi che sono interessati anche a un altro rossonero: Luca Antonini. Il Milan potrebbe chiudere così il doppio colpo e poi andare all'assalto di Ljajic. Il talento serbo della Fiorentina piace moltissimo a Galliani e non lo ha mai negato. Ma prima di arrivare all'attaccante viola bisogna cedere.