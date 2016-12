Real Madrid, pronto rinnovo per Ronaldo fino al 2018 

foto LaPresse 10:17 - Un incontro avvenuto a Los Angeles fra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez sembra poter zittire tutte le voci sul futuro di CR7, che vestirà ancora la maglia del Real Madrid. Durante il summit, il portoghese e il presidente avrebbero appianato le divergenze e gettato le basi per un rinnovo del contratto: accordo fino al 2018 a 15 milioni l'anno. Su Ronaldo, negli ultimi tempi, era cresciuto il pressing di Monaco e Manchester City. - Un incontro avvenuto afrasembra poter zittire tutte le voci sul futuro di CR7, che vestirà ancora la maglia del. Durante il summit, il portoghese e il presidente avrebbero appianato le divergenze e gettato le basi per un rinnovo del contratto: accordo fino al 2018 a 15 milioni l'anno. Su Ronaldo, negli ultimi tempi, era cresciuto il pressing di

I monegaschi avevano mandato in avanscoperta addirittura il potentissimo proprietario Dmitry Rybolovlev, che aveva incontrato CR7 e il suo procuratore Jorge Mendes per sancire un accordo in vista del 2014. Anche il City, stando ai tabloid, era pronto a offrire un ingaggio monstre di 350mila euro a settimana, 18 milioni annui. Il Real, che a livello economico non può giungere a tanto, ha comunque alzato l'offerta in modo sostanzioso: 15 milioni euro netti (24 lordi per i madrileni) e accordo fino al 2018. L'attuale scade nel 2015 e Perez non può tergiversare molto. Da qui la cena di Los Angeles che, come riportato da 'El Confidencial', potrebbe davvero essere la base di un nuovo inizio.