Milan, Galliani ordina: voglio Honda subito

18:38

- Ordine perentorio: "Tornate con Honda!".tiene, a livello ufficiale, un profilo basso per quanto riguarda l’arrivo del giapponese già in estate, ma ai suoi collaboratori, che partiranno venerdì per, ha chiesto di chiudere la trattativa a tutti i costi e ritornare a Milano, con l’accordo firmato dal. Le parti non sono lontane. Con un piccolo sacrificio dei tre attori, Milan, club moscovita e lo stesso Honda, l’accordo verrà certo raggiunto. Insomma forse non già in occasione del Trofeo Tim, ma a Valencia, il 27 luglio, o al più tardi, il 31 luglio, nel match contro il, partita inaugurale dell’Audi Cup, vedremo l’atteso debutto dell’idolo giapponese. Honda porterà con sé un indotto di 7 milioni di euro, come sponsorizzazioni.Insomma un affare tecnico ed economico per il Milan, che, nelle prossime settimane ha altri tre nodi da risolvere. Il più semplice appare quello legato a. L’arrivo, in settimana, del suo avvocatoè legato al prolungamento del contratto, fino al giugno del 2015, permettendo così al club di via Turati di gestire, senza lacci al collo, il futuro del suo attaccante. Sembra, in questo momento, molto improbabile, anche a sentire le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato e lo sfogo di Robinho, che torni alla carica il Santos. Discorso chiuso insomma, anche se il 20 luglio, giorno della chiusura di mercato in Brasile, appare… lontano.Il secondo nodo riguarda il futuro di. Sembra che il giocatore voglia entrare nella corte di Mazzarri, che lo ha sempre stimato. Non è facile però ipotizzare oggi quale possa essere la contropartita da parte nerazzurra. Nella rosa interista, c’è un giocatore che sognerebbe di indossare la maglia del suo idolo Nesta,. Con il suo arrivo certamente aumenterebbe la caratura del reparto difensivo rossonero ma l’Inter, che l’ ha messo sul mercato, vuole monetizzare la sua cessione: chiede 18 milioni trattabili a 15. Dunque questione aperta, ma di non facile soluzione. Sembra priva di ogni fondamento invece l‘ipotesi di uno scambio Nocerino–Kuzmanovic. Meno improbabile che il prescelto per lo scambio con Nocerino sia invece Silvestre.Veniamo infine al terzo nodo, al confronto del quale quello di Gordio appare un piccolo garbuglio.invidia certamente Alessandro, che per scioglierlo estrasse la spada e lo tagliò. Non sembra così facile invece risolvere la questione Boateng, che, anche se non ufficialmente, è sul mercato. Il Milan sta lavorando per trovare una soluzione soddisfacente per il giocatore ed il club, anche perché con i 10 /12 milioni ricavati dalla sua eventuale cessione, partirebbe l’attacco finale a Ljajic, giocatore ideale, sul piano tecnico e tattico, a completare il reparto offensivo, con il sacrificio poi di Niang da cedere in prestito.Rimanendo all’attacco, una voce ha attraversato il mercato, nelle ultime ore. Quella di un possibile contatto Real Madrid-Milan per. I rumors non hanno trovato riscontro negli ambienti rossoneri, sia per il costo dell’operazione che per la reale possibilità che il club di Florentino Perez voglia realmente liberarsi dell’attaccante francese, ipotesi contemplabile solo in caso di arrivo di Ibrahimovic. E anche l’agente del giocatore ha appena ribadito che “Karim non si muoverà da Madrid”.Sulle manovre dei madrileni, vale allora la pena aprire una parentesi. E’ vero chestia lavorando, in questi giorni, per trovare una soluzione per il suo pupillo svedese. Ma le notizie che trapelano da Madrid non portano certo ad una soluzione Real per Zlatan Ibrahimovic. Tante le ragioni. Il presidente dei Merengues vuole una squadra giovane e spagnola, significativi in questo senso gli acquisti di Asier Illaramendi, 23 anni ritenuto tecnicamente più forte di Verratti, e Isco, 21 anni. Inoltre esiste un gentlemen agreement tra Real e Psg perché non vi siano azioni di disturbo tra le due società.. Per lo svedese si parla ora di Manchester City, ma le reazioni degli Sky Blues appaiono fredde. Insomma il suo destino oggi è ancora Parigi, a fine agosto, con un ingaggio ridotto, molto ridotto, tutto potrebbe succedere, anche la realizzazione del suo vero sogno, il ritorno al Milan.