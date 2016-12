Honda: "Voglio giocare nel Milan, il Cska sa le mie intenzioni"

- I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per il trasferimento dial. I rossoneri puntano a prendere il giapponese subito, intanto il trequartista parla già da ex giocatore del: "A Mosca ho passato tre anni e mezzo felici e vorrei giocare in un grande club - dice a sovsport.ru -. La società sa dell'interesse del Milan e della mia voglia di andare. Quando avverrà il trasferimento? Andrei al Milan in qualsiasi momento".

Martedì o mercoledì, come rivelato da Carlo Pellegatti, ilincontrerà i dirigenti dele il fratello del giapponese, Hiro, per cercare di raggiungere un'intesa tra le parti. L'obiettivo, non più troppo nascosto, è prendere il trequartista già in questa sessione estiva, senza attendere la finestra del mercato invernale. I russi voglionocontro il milione e mezzo che è pronto a offrire il club di via Turati con l'aiuto di uno sponsor legato al giapponese, che potrebbe ridursi l'attuale ingaggio di circa