Milan, Honda arriva subito con l'aiuto di uno sponsor 

16:36

- Sarà una settimana calda con arrivi di correnti fredde dall'est. Non parliamo del tempo, ma del mercato delche domenica a milanello ha chiuso la prima settimana di lavoro, disputando un test di due tempi da 25 minuti ciascuno, con il risultato finale di 1-1 gol di Robinho e Boateng. Proprio loro sono al centro di movimenti fondamentali per il futuro rossonero. Il brasiliano salvo improvvisi, ma mai da scartare colpi di scena rimarrà nel club milanista, che potrebbe proporgli nei prossimi giorni il prolungamento del contratto fino al giugno 2015 e non perderlo dunque eventualmente a costo zero. Aumentano intanto le voci di un. Per 10 milioni di euro l'operazione si potrebbe chiudere somma per l'acquisto di, acquisto che con effetto domino comporterebbe la cessione in prestito diVeniamo alle correnti fredde che arrivano dalla Russia. Domani o mercoledì colloquio decisivo per l'arrivo disubito al Milan tra i dirigenti del Cska Mosca e il fratello del giapponese Hiro con l'agente Fifa Daniele De Vecchi per superare gli ultimi ostacoli legati alla somma da dare al club di Mosca. I russi vogliono 4 milioni di euro contro il milione e mezzo che è pronto a offrire il Milan con l'aiuto di uno sponsor legato al giapponese che potrebbe ridursi l'ingaggio, oggi sui 2,5 milioni di euro, la trattativa potrebbe concludersi con honda già in campo nell'Audi Cup diretta da Monaco su Italia 1 il 31 luglio.