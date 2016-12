Cavani al Psg: accoglienza fredda per visite e firma

foto LaPresse Correlati Napoli aspetta Damiao e pensa a Higuain

ADL: "Cavani pensa solo ai soldi" 00:04 - E' cominciata l'avventura parigina di Edinson Cavani, sbarcato all'aeroporto Charles-de-Gaulle poco dopo le 8.30 con un volo da San Paolo. Il Matador, atteso dal vice direttore del Psg Letang e dal suo agente Triulzi, ha poi svolto e ultimato le visite mediche dopo oltre tre ore, ultima formalità prima della firma sul contratto. Intanto il club ha annunciato per oggi alle 16 una conferenza stampa: sarà quella della sua presentazione. - E' cominciata l'avventura parigina di, sbarcato all'aeroporto Charles-de-Gaulle poco dopo le 8.30 con un volo da. Il Matador, atteso dal vice direttore del Psg Letang e dal suo agente, ha poi svolto e ultimato le visite mediche dopo oltre tre ore, ultima formalità prima della firma sul contratto. Intanto il clubha annunciato per oggi alle 16 una conferenza stampa: sarà quella della sua presentazione.

Cavani non ha rilasciato alcuna dichiarazione prima di salire su un'auto diretta nel centro della città. Il bomber ha poi svolto le visite mediche all'ospedale de la Pitié Salpêtrière: iniziate alle 14, sono terminate dopo tre ore e un quarto. Ora metterà la firma sul contratto da 10 milioni a stagione che lo legherà al PSG per le prossime 5 stagioni, mentre questo pomeriggio è prevista la presentazione ufficiale allo stadio Parco dei Principi con il presidente Nasser Al-Khelaifi, che tornerà in Francia dal Qatar apposta per l'occasione.