Napoli, il giorno della verità

Damiao o Higuain dunque, col brasiliano - consigliato da Careca - più vicino dell'argentino. Per Damiao si sta trattando direttamente a Porto Alegre, in Brasile, cercando di limare le piccole differenze tra la richiesta del club e del giocatore e la proposta del Napoli. Azzurri che però non mollano la pista Higuain. L'ingaggio del Pipita è proibitivo e la trattativa molto complicata. Nello stretto giro di 24/48 ore, insomma, a Napoli si chiude un'era e se ne apre un'altra. Cavani è a Parigi, ha effettuato le visite mediche e sarà oggi un giocatore del Paris Saint Germain. In Campania, invece, è in arrivo Leandro Damiao, convinto, a quanto pare, a dire sì al progetto di De Laurentiis. Il tutto mentre il presidentissimo, scatenato come non mai, spedisce qualche siluro ai vecchi amici - Cavani e Mazzarri appunto - e sta per regalare ai suoi tifosi un altro paio di rinforzi niente male.

Intanto Julio Cesar, perché Morgan De Sanctis, come noto da giorni, passerà alla corte di Rudi Garcia alla Roma e farà appunto spazio al portierone brasiliano. Si tratta sull'ingaggio da offrire all'ex nerazzurro e finché un accordo non sarà trovato, il domino dei portieri è destinato a restare fermo. Quindi Albiol per cui, dicono, c'è stata un'accelerata importante nelle ultime ore. Il club partenopeo avrebbe dato una decisa accelerata in direzione del giocatore del Real alzando l'offerta a 8 milioni di euro, solo 2 milioni in meno rispetto alla prima richiesta del Madrid. Al giocatore sarebbe invece garantito un triennale. Rami resta in ogni caso una alternativa valida anche se l'affare è frenato dalla clausola rescissoria da 12 milioni fissata dal Valencia.