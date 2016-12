Maicon è arrivato a Roma: oggi visite e firme

- Affare fatto e ufficialità attesa ormai a ore:è un giocatore della Roma e a Roma è già arrivato per chiudere la trattativa e sottoporsi alle visite mediche di rito. Per Maicon è stato preparato un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione, due in meno di quanti ne prendeva al Manchester City. Costo del cartellino,, la stessa cifra che la Roma pagherà perprossimo arrivo dal Napoli. Julio Cesar permettendo.

Mentre la piazza ribolle, qualcosa insomma si muove. La Roma lavora sotto traccia, muove le sue pedine, compie scelte magari non del tutto comprensibili o condivisibili, ma si muove. Dentro Maicon, in arrivo De Sanctis, in uscita, purtroppo,, per cui però vale la pena aprire un capitolo a parte. Il difensore brasiliano, per l'età e per la qualità indiscutibile, era una risorsa importante su cui il club giallorosso avrebbe dovuto investire. L'offerta, però, 35 milioni di euro belli freschi, è onestamente irrinunciabile. E' una di quelle proposte cui non si può, e obiettivamente non si deve, dire di no.

Certo è che poi toccherà mettere mano al portafoglio per completare la rosa. A partire da Strootman, per cui siamo ai titoli di coda - trattativa bene in dirittura d'arrivo -, ma non solo. Vista sulla carta la Roma ha un buonissimo undici, ma manca, un po' come al solito, di una panchina all'altezza. Ergo, servono altri rinforzi, ritocchi, qualche toppa per trasformare una buona squadra in una rosa competitiva. Fin qui si è temporeggiato, ora è arrivata la marea. Maicon, De Sanctis (se Julio Cesar si accorderà col Napoli), Strootman dentro, Marquinhos fuori: ma questo è solo l'inizio.