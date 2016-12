Dg Cska Mosca: "Honda? Vuole il Milan, rispetteremo il suo sogno"

foto LaPresse Correlati Galliani: "Trattativa non impossibile" 21:06 - La doppietta nella finale di Supercoppa di Russia ha avvicinato Keisuke Honda al Milan. L'attaccamento alla maglia dimostrato dal giapponese forse ha convinto la dirigenza russa a lasciarlo partire prima di gennaio. "Gli abbiamo offerto un biennale - spiege Roman Babev, dg del Cska Mosca -, ma non è realistico pensare che firmi. Dovremmo rispettare il suo sogno di andare al Milan, ha dimostrato sul campo l'amore per la nostra maglia". - La doppietta nella finale di Supercoppa di Russia ha avvicinatoal Milan. L'attaccamento alla maglia dimostrato dal giapponese forse ha convinto la dirigenza russa a lasciarlo partire prima di gennaio. "Gli abbiamo offerto un biennale - spiege, dg del-, ma non è realistico pensare che firmi. Dovremmo rispettare il suo sogno di andare al, ha dimostrato sul campo l'amore per la nostra maglia".

"Contro lo Zenit ha dimostrato di essere un grande professionista - continua Babev -. I timori di coloro che pensavano che avrebbe avuto cali motivazionali non si sono concretizzati". L'ultimo tentativo per convincere il giapponese a sposare la causa russa è timido: "Gli abbiamo offerto un biennale ma non è realistico pensare che possa accettare. Credo che dovremmo rispettare il suo sogno e lasciarlo andare al Milan". La volontà rossonera è quella di portarlo a Milano già in estate e non aspettare di prenderlo a costo zero a gennaio.