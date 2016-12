Chelsea: Josè Mourinho vuole Didier Drogba

foto LaPresse 18:43 - Certi amori non finiscono. Deve aver pensato questo Mourinho nel momento in cui si è presentato da Abramovich per chiedergli l'acquisto di Drogba. L'indiscrezione, clamorosa, è riportata dal Sunday Mirror secondo cui, appunto, il tecnico portoghese avrebbe individuato nell'ivoriano l'attaccante ideale per il suo Chelsea. Drogba, reduce da una discreta stagione al Galatasaray, sarebbe felice di tornare a Londra e ritrovare il suo vecchio tecnico. - Certi amori non finiscono. Deve aver pensato questonel momento in cui si è presentato daper chiedergli l'acquisto di. L'indiscrezione, clamorosa, è riportata dal Sunday Mirror secondo cui, appunto, il tecnico portoghese avrebbe individuato nell'ivoriano l'attaccante ideale per il suo Chelsea. Drogba, reduce da una discreta stagione al, sarebbe felice di tornare ae ritrovare il suo vecchio tecnico.

Il Chelsea è ancora a caccia di un nuovo centravanti. Torres non convince Mourinho, che aveva individuato in Lewandowski e Cavani le due prime scelte per l'attacco. Il polacco, però, ha già un accordo di massima col Bayern Monaco per la stagione 2014-2015, quando potrà trasferirsi ai bavaresi a parametro zero visto che il suo contatto col Borussia Dortmund scade, appunto, a giugno 2014



Perso anche Cavani, che lunedì firmerà il suo nuovo contratto col Psg, oltre che Falcao (finito al Monaco), non sono molte le cartucce rimaste a Mourinho. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, il portoghese avrebbe in mente di riportare a Londra Didier Drogba, in Blues dal 2004 al 2012 e al Chelsea con Mou dal 2004 al 2007. L'ivoriano, che lasciò l'Inghilterra subito dopo la conquista della Champions League un anno fa, è sotto contratto col Galatasaray fino al 2014 e, fino a oggi, non aveva certo in mente di lasciare Istanbul. Fino alla chiamata di Mourinho, che a 35 anni potrebbe cambiargli la vita un'altra volta.