Cavani sbarca a Parigi: lunedì visite e firma 

E' giunto il giorno di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain. Oggi il Matador, ormai ex Napoli, arriverà nella capitale francese. Lunedì il tutto sarà ufficiale con le visite mediche di rito all'Ospedale de La Pitié Salpetrière. Poi l'incontro con il suo procuratore Pierpaolo Triulzi, Leonardo e i dirigenti parigini per gli ultimi dettagli e la firma sul contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione.

Cavani potrrebbe essere addirittura presentato già domani dopo la firma come avvenne lo scorso anno con Ibrahimovic per una presentazione show sotto la Tour Eiffel. Poi l'attaccante tornerà in Uruguay per gli ultima giorni di vacanza (è reduce dalla Confederations Cup) prima di raggiungere la squadra a fine mese, forse in Svezia durante il ritiro.