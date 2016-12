Mercato: Juventus tra Zuniga e Kolarov

e resta il ballottaggio tra. Il serbo delsembra essere il preferito dei tifosi, come per Conte, che lo hanno chiesto a gran voce al presidente Agnelli nel ritiro di Chatillon.continua a parlare con i Citizens, ma la trattativa è ancora in stallo. Quindi prende piede la pista che porta al colombiano che ha deciso di non rinnovare con ile vorrebbe i bianconeri.

Zuniga, dopo i primi colloqui con Benitez, è intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2014 con i partenopei. Su di lui c'è anche l'INter del maestro Mazzarri, ma il colombiano sembrerrebbe preferire Conte e la Juventus. Resta però difficile la trattativa con il Napoli che non fa sconti e potrebbe anche adottare il pugno duro lasciando l'esterno ai margini della squadra per poi perderlo a costo zero.

Quindi Kolarov sembra la strada più percorribile. Anche in questo caso il giocatore è disposto a sposare la causa bianconera e qui i rapporti con il Manchester City sono decisamente migliori, perfezionati con l'acquisto di Tevez. I bianconeri sono davanti a un bivio e devono scegliere in fretta il rinforzo da regalare a Conte.