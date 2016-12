Marquinhos, addio Roma: procuratore a Barcellona

foto LaPresse 15:29 - Ore cruciali per il futuro di Marquinhos. Il procuratore del difensore della Roma è giunto a Barcellona per discutere con i dirigenti blaugrana dell'affare. Secondo quanto si apprende, il giocatore preferirebbe infatti il Barça al Psg. Per il brasiliano i francesi hanno già messo sul piatto 25 milioni di euro, ma la Roma ne chiede almeno 32. C'è ancora margine per la trattativa con il Barcellona. - Ore cruciali per il futuro di. Il procuratore del difensore della Roma è giuntoper discutere con i dirigenti blaugrana dell'affare. Secondo quanto si apprende, il giocatorePer il brasiliano i francesi hanno già messo sul piatto, ma lane chiede almeno 32. C'è ancora margine per la trattativa con il

Marquinhos, dunque, vuole il Barcellona. La corte del Psg, che ha puntato forte sul brasiliano, non ha convinto il difensore, che preferirebbe giocare con Messi & Co. la prossima stagione. A Roma vogliono chiudere e i tempi stringono. I margini per la trattativa con i blaugrana ci sono tutti, considerato anche il gradimento del calciatore. Ora bisogna capire l'offerta degli spagnoli, che devono almeno pareggiare quella dei francesi (25 milioni). L'impressione è che l'affare si può chiudere in tempi rapidi intorno ai 30 milioni.