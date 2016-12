Milan, missione per Honda

- Ilprova ad accelerare per chiudere subito l'affare. Secondo tuttomercatoweb, gli agenti del giocatore, a Milano qualche giorno fa per trovare l'accordo conper gennaio, sarebbero in partenza perdove lunedì proveranno a convincere ila lasciar partire il giapponese. Tra il Milan e Honda c'è già stata la fumata bianca: tocca quindi al club moscovita decidere se perderlo a zero a gennaio o trovare un punto di contatto.

Il Cska è in una posizione decisamente sfavorevole e il Milan proverà a far leva su questo per ottenere il massimo dalla trattativa. Il punto è chiarissimo: Honda sarà rossonero a gennaio a costo zero. Per averlo immediatamente a disposizione e inserirlo quindi in lista Champions, Galliani è disposto a mettersi al tavolo con il club di Mosca cui, però, verrà chiarito che non c'è alcuna intenzione, da parte dei rossoneri, di sborsare nemmeno un euro. La società russa può quindi solamente risparmiare l'ingaggio ed è quello che l'agente di Honda andrà a dire alll'Armejcy. Basterà? Lo vedremo, anche perché, a quanto pare,sta provando un'azione di disturbo. Azione con scarsissime possibilità di riuscita, dato che Honda è felice di venire al Milan e ha già scelto la sua destinazione futura.

Intanto, però, Galliani continua a lavorare anche su altri fronti. Naufragata la trattativa con il Santos per la cessione di Robinho - si parla di una lite furiosa proprio tra il giocatore e i brasiliani -, nonostante le smentite l'idea è quella di cercare acquirenti per Niang. In caso di partenza del francesino - o di Boateng, per cui non ci sono al momento offerte -, l'ad rossonero proverà a farsi avanti con Cellino per Ibarbo. Trattare con il presidente del Cagliari è sempre un'impresa, ma la partenza del colombiano, anche in comproprietà o in prestito con diritto di riscatto, permetterebbe ai rossoblù di puntare i piedi per Astori e Nainggolan, i giocatore più ricercati della rosa di Lopez e Pulga. Resta in piedi, in ogni caso, anche la trattativa Ljajic, sempre comunque legata a una cessione, ma il giovane talento viola nelle ultime ore sta realmente pensando di rinnovare il contratto.