Cavani e Co: gli strapagati del pallone

Serie A, inversione di rotta: tornano i big 11:21 - Il giro di soldi nel calcio è complesso. Arabi e russi li portano in Europa poi dall'Europa volano in Sudamerica. Ma chi sono i migliori, anzi i più pagati calciatori del mondo? Edinson Cavani ha il record stagionale: 63milioni di euro, quelli spesi dal dimissionario Leonardo per regalare ad Al Thani la figurina più ambita del calcio mercato. Un rilancione in piena regola per riprendersi lo scettro di Paperone del calcio francese dal magnate russo Rybolovlev che ha sfidato il PSG regalando al suo Monaco Radamel Falcao: 60 milioni di euro regolarmente versati nelle casse dell'Atletico Madrid. - Il giro di soldi nel calcio è complesso.li portano in Europa poi dall'Europa volano in. Ma chi sono i migliori, anzi iha il record stagionale:, quelli spesi dal dimissionario Leonardo per regalare ad Al Thani la figurina più ambita del calcio mercato. Un rilancione in piena regola per riprendersi lo scettro di Paperone del calcio francese dal magnate russoche ha sfidato il PSG regalando al suo: 60 milioni di euro regolarmente versati nelle casse dell'Atletico Madrid.

Un affare a questo punto l'arrivo di Neymar al Barcellona per 57 milioni di euro, ben spesi viste le magie del brasiliano in Confederations Cup. Cavani, Falcao e Neymar, poi l'altro colombiano James Rodriguez, finito dal Porto al solito Monaco per 45 milioni e il brasiliano d'ucraina Fernandinho strappato dal City allo Shaktar per 40 milioni di euro.



Tutti sudamericani, tutti pagati a peso d'oro ma chi è rimasto ora a disposizione degli sceicchi? Solo loro potrebbero permettersi Leo Messi, blindato pero dal Barca fino al 2018. Un'operazione da 100 milioni di euro anche se in realtà la clausola rescissoria fissata dagli spagnoli è superiore ai 200. Poi c'è Cristiano Ronaldo. Le ultime informazioni parlano di un assalto del Monaco, offerta 150 milioni nonostante sia vicino alla scadenza contrattuale, giugno 2015. Lo United valuta Rooney 50 milioni di euro, decisamente tanti per un attaccante classe 85 meglio in caso bussare alla porta del Milan per Balotelli, costo minimo 40 milioni di euro oppure, volendo spendere la stessa cifra, a quella del Liverpool dove galleggia, in una squadra dalle ambizioni limitate, un prima fascia come Luis Suarez.

