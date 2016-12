Juve, Marotta blinda Vidal e gela l'inter per Isla

foto LaPresse Correlati Tevez vuole la Champions

Quaglia e Matri in Premier 19:26 - Dal ritiro di Chatillon, Giuseppe Marotta mette chiarezza sulle ultime voci di mercato attorno alla Juventus. Prima blinda Vidal, poi gela l'inter su Isla. "Siamo in contatto con gli agenti di Arturo, di sicuro non sarà un problema trovare un accordo per il rinnovo", ha spiegato il direttore generale, che poi rispedisce al mittente l'assalto nerazzurro per il laterale cileno: "Abbiamo ricevuto un'offerta, ma era troppo bassa". - Dal ritiro di Chatillon,mette chiarezza sulle ultime voci di mercato attorno alla. Prima blinda, poi gela l'inter su. "Siamo in contatto con gli agenti di Arturo, di sicuro", ha spiegato il direttore generale, che poi rispedisce al mittente l'assalto nerazzurro per il laterale cileno: "".

La Juve, dunque, risponde picche al Real Madrid, che negli ultimi giorni è piombato proprio su Vidal. "Il centrocampista cileno è fortissimo ed è un punto di riferimento della Juventus che verrà", ha spiegato Marotta. "E' chiaro che vogliamo puntare su di lui perché rappresenta un valore aggiunto", ha aggiunto.



Capitolo Isla. Il giocatore piace all'Inter, ma le parti sono ancora lontane sul prezzo e il dg bianconero non vuole fare sconti: "Non c'è alcuna novità, nessuna trattativa, non c'è congruità economica tra domanda e offerta". Chiusura totale poi per Diamanti, su cui Marotta sgombra ogni dubbio: "Non avvieremo alcuna trattativa con il Bologna, non siamo intenzionati ad andare sul giocatore".



Seguono parole importanti per Antonio Conte e il nuovo arrivato Tevez. "Il leader di questo gruppo è senza dubbio Antonio Conte, ha grande carisma e riesce a trasmettere la sua grinta a tutto il gruppo - ha spiegato il dg -. Tevez? Siamo felici di averlo qui, rappresenta il presente e il futuro della Juventus".



Infine un chiarimento sulla cessione di Giaccherini: "E' stata decisiva la sua volontà, noi l'abbiamo solo assecondata"