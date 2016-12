Il Manchester City piomba su Zlatan Ibrahimovic

13:17

potrebbe lasciare il, attraversare la Manica ed approdare al. A rivelarlo è il quotidiano francese l'Equipe, che svela i retroscena di una clamorosa trattativa nata nelle ultime ore per volere del solito, super agente dello svedese. Il procuratore, dopo essere stato a Madrid per parlare di Ibra col Real, è volato in Inghilterra per ascoltare i