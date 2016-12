La Juventus fa mercato in Inghilterra: Quagliarella e Matri verso la Premier 

- La Juve vende in Inghilterra. Ancora. Dopoi bianconeri stanno cercando acquirenti per le punte in uscita:Per il primo è quasi fatta con il Norwich: le due società hanno trovato l'accordo sulla base dicon l'attaccante che guadagnerà 2,5 milioni a stagione. Più difficile, invece, la tratttativa conLa prima richiesta della Juve ha gelato i toffees:

Non agevola i colloqui anche la richiesta di ingaggio del giocatore: 3 milioni di euro a stagione, il 20% in più di quello che guadagna attualmente in bianconero. Le parti sono ancora lontane, ma i discorsi sempre aperti. L'Everton sta facendo un mercato interessante: il manager Roberto Martinez, che ha sostituito Moyes passato allo United, ha già a disposizione la giovane promessa spagnola Deolofeu, l'esterno destro arrivato in prestito dal Barcellona.