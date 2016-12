Clamoroso: Cristiano Ronaldo ha incontrato il Monaco 

foto LaPresse 15:15 - Il Monaco ha iniziato a corteggiare Cristiano Ronaldo. Per farlo si è mosso in prima persona il magnate russo Dmitry Rybolovlev, patron della squadra del Principato. La prestigiosa rivista francese Le10Sport rivela un clamoroso incontro, avvenuto la settimana scorsa, tra il portoghese, il suo agente Jorge Mendes e appunto Rybolovlev. Primi passi di un trattativa che dovrebbe portare CR7 nel 2014 in biancorosso. - Ilha iniziato a corteggiare. Per farlo si è mosso in prima persona il magnate russo, patron della squadra del Principato. La prestigiosa rivista franceserivela un clamoroso incontro, avvenuto la settimana scorsa, tra il portoghese, il suo agente Jorge Mendes e appunto Rybolovlev. Primi passi di un trattativa che dovrebbe portare CR7 nel 2014 in biancorosso.

Il destino di Cristiano Ronaldo dunque sembra essere sempre più lontano dal Real Madrid. Ieri l'offerta pazza del Manchester City di un ingaggio di 350mila euro a settimana per un totale di 18 milioni all'anno. Oggi la notizia del pressing del Monaco che si è già mosso e lo ha fatto in gran segreto.Difficile che l'affare si concretizzi già in questa sessione di mercato, ma ci sono tutti i presupposti per chiudere fra un anno. Quando il Monaco, come lì nel Principato si augurano, giocherà anche la Champions League. E i milioni di certo non mancano a Dmitry Rybolovlev che può pareggiare, se non superare, l'offerta dei Citizens.