La Roma tratta con il Psg per Marquinhos 

foto LaPresse 09:09 - Caso Marquinhos alla Roma. Il direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini, è stato a Parigi per parlare con Leonardo per la cessione del difensore brasiliano. I giallorossi chiedono 30 milioni di euro, la trattativa con il Psg è appena cominciata. L'interesse per Marquinhos potrebbe nascondere l'addio di Thiago Silva, diretto al Barcellona. Intanto il giovane non si allena per febbre e ha postato la foto del termometro su Instagram. . Il direttore sportivo giallorosso,, è stato a Parigi per parlare con Leonardo per la cessione del difensore brasiliano. I giallorossi chiedono 30 milioni di euro, la trattativa con il Psg è appena cominciata. L'interesse per Marquinhos potrebbe nascondere l'addio di Thiago Silva, diretto al Barcellona. Intanto il giovane non si allena per febbre e ha postato la foto del termometro su Instagram.

38.8° la temperatura di Marquinhos, 30 i milioni che il Psg dovrà sborsare. Leonardo vuole chiudere in bellezza la sua esperienza sotto la Tour Eiffel e dopo Cavani vuole portare un ultimo colpo nella capitale francese. Non sarà facile strapparlo alla Roma che però è disponibilissima a trattare. Nonostante le smentite dell'agente del difensore Roberto Calenda, la trattativa c'è e ora sembra anche in stato avanzato. Il difensore non è partito con il resto della squadra per il ritiro, ma presto si aggregherà ai compagni a Riscone di Brunico. Il brasiliano ha infatti ricevuto l'ok dalla staff medico giallorosso e si potrà unire al gruppo per riprendere la preparazione.