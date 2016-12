Napoli, vicino l'acquisto di Julio Cesar e Leandro Damiao 

- Ilè a un passo da un doppio colpo di mercato, tutto brasiliano:, infatti, potrebbero diventare a breve giocatori partenopei. Il portiere ex Inter, adesso al, ha scelto di ridursi lo stipendio e arriverà in prestito. Per, invece, decisiva la giornata di venerdì, quando un emissario del Napoli, volato a Porto Alegre, cercherà di chiudere con l'sulla base di 20 milioni più bonus.

Al momento "ballano" un paio di milioni, perché il club di Rio Grande punta ad ottenerne 22 più bonus, per arrivare alla fatica quota di 25 milioni, su cui da sempre si aggira la valutazione del centravanti. Damiao, al momento, è l'unico nome veramente caldo. Il fronte Dzeko, infatti, fa registrare un notevole calo d'interesse aa parte del bosniaco. E poi trattare con il Manchester City richiederebbe tempi lunghissimi, visto che gli inglesi sono attualmente impegnati in altre operazioni (Jovetic su tutte).

L'attacco del Napoli, però, dopo Damiao potrebbe regalare un altro ingresso: quello di Abel Hernandez, dal Palermo, in cambio di Calaiò e soldi. Ma qualcosa si muove anche negli altri reparti. Gonalons, che si è promesso al Lione attraverso il profilo Twitter del club francese, in realtà ha già un accordo con il Napoli e accetterebbe volentieri di giocare al San Paolo. L'Olympique però vuole 15 milioni più bonus, il Napoli per ora è fermo a 12.

In difesa circolano con insistenza i nomi di Astori e Ranocchia. Il primo appare più fattibile (nonostante si cerchi un centrale che calci col destro), anche se trovare un accordo con il Cagliari e con Cellino non sarà facile. Per il secondo, invece, il dilemma è la valutazione del cartellino: il Napoli dice 10 milioni, la metà di ciò che chiede l'Inter. La situazione, chissà, potrebbe sbloccarsi con l'inserimento nella trattativa di Zuniga, che ha un solo anno di contratto e resta in bilico. Capitolo portieri: in attesa di Julio Cesar (che libererebbe De Sanctis), è stato ufficializzato dal Santos il passaggio in azzurro del giovane Rafael. "Giocare in un campionato europeo e nella Champions è un sogno - sono le prime parole del brasiliano -, farò il mio meglio per vincere anche questa grandissima competizione, so che è dura ma lavorerò duro per provarci. Ho scelto il Napoli perchè ha un grande allenatore ed una grande struttura, è un grande club che mantiene le sue promesse e che lotta per il titolo, volevo una squadra forte e gli azzurri lo sono".