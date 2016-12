Milan, incontro per Honda: fatta per gennaio

foto LaPresse 19:31 - Arriverà a gennaio, o almeno questi sono i termini dell'accordo, poi si vedrà. Honda è nei fatti un giocatore del Milan perché dall'incontro di un'ora nella sede rossonera tra il fratello del giapponese, Ernesto Bronzetti e Adriano Galliani è arrivata la fumata bianca. Accordo su tutto e acquisto a costo zero dato che il giocatore dal 2014 è libero. L'ad milanista però non ha ancora perso la speranza di portarlo a Milanello da subito. - Arriverà a gennaio, o almeno questi sono i termini dell'accordo, poi si vedrà.è nei fatti un giocatore del Milan perché dall'incontro di un'ora nella sede rossonera tra ilè arrivata la fumata bianca. Accordo su tutto e acquisto a costo zero dato che il giocatore dal 2014 è libero. L'ad milanista però non ha ancora perso la speranza di portarlo a Milanello da subito.

Honda fimerà un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione. Il Milan a questo punto ha la palla tra i piedi, perché Honda gli ha detto sì e sa di poterlo avere gratis tra qualche mese. Ora tocca al Cska Mosca farsi avanti: se il club russo vuole guadagnarci qualcosa dall'affare, dovrà provare a fare una telefonata a Galliani mettendo sul piatto un'offerta concreta. Capire quale possa essere la proposta buona a convincere il Milan è difficile saperlo. Ad esempio, però, il Cska potrebbe provare almeno a risparmiare sei mesi di ingaggio lasciando partire Honda subito. O, magari, strappare ai rossoneri un paio di milioni scarsi oggi per evitare di non incassarne tra sei mesi. Vedremo, insomma, con la sensazione che la questione non sia chiusa così ma che, anzi, il giapponese possa alla fine essere aggregato alla rosa di Allegri entro la fine dell'estate.

milan, galliani, honda, cska mosca