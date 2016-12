Il Napoli è vicinissimo a Damiao: ecco i dettagli 

foto LaPresse

- Il Napoli ha scelto Leandro Damiao: è lui l'erede di Cavani. Gli azzurri sono vicinissimi all'attaccante dell'Internacional, come ci spiega il nostro Claudio Raimondi. Già nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità interessanti. I brasiliani di Porto Alegre hanno nove giorni per cercare il loro sostituto e sono in trattativa con Nilmar e Saviola. Poi Damiao potrà raggiungere Benitez e far sognare Napoli.Nel frattempo c'è finalmente l'abbraccio conil giocatore, ex Real Madrid, ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri.