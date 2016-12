Manchester City scatenato: vuole Cristiano Ronaldo

foto LaPresse Correlati Jovetic, c'è l'accordo col Man City 13:53 - Il Manchester City fa sul serio. Nel dayafter delle dichiarazioni del nuovo tecnico Pellegrini, che ha annunciato l'imminente arrivo di rinforzi, sui tabloid britannici emergono già i primi clamorosi nomi. Su tutti spicca quello di Cristiano Ronaldo a cui i Citizens - secondo il Daily Star - farebbero un contratto faraonico di 350mila euro a settimana, con buona pace dei cugini dello United che sognavano un ritorno di CR7 all'Old Trafford. - Ilfa sul serio. Nel dayafter delle dichiarazioni del nuovo tecnico Pellegrini, che ha annunciato l'imminente arrivo di rinforzi, sui tabloid britannici emergono già i primi clamorosi nomi. Su tutti spicca quello dia cui i Citizens - secondo il Daily Star - farebbero un contratto faraonico di 350mila euro a settimana, con buona pace dei cugini dello United che sognavano un ritorno di CR7 all'Old Trafford.

Nonostante il Real Madrid abbia fino ad oggi rispedito sempre al mittente le offerte per il fenomeno portoghese, una proposta shock dello sceicco Mansour protrebbe far vacillare la dirigenza del Bernabeu. Nel frattempo continua la corsa del City anche verso Stevan Jovetic: anche per il montenegrino è scontro con i Red Devils, divenuti ormai i principali avversari del Citizens anche in ottica mercato