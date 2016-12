Dalla Spagna: Thiago Alcantara verso il Bayern

foto LaPresse Correlati Bayern, Lewandowski arriva nel 2014

10:54

- La virata a sorpresa di. Il centrocampista del Barcellona, che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dalla firma col Manchester United, ha scelto di trasferirsi al. La notizia la riporta l'emittente radio Copa, secondo cui il giovane spagnolo avrebbe rifiutato le offerte dei Red Devils e pure del Real Madrid per approdare alla corte di Guardiola, suo ex tecnico in blaugrana. Determinante nella scelta di Alcantara pare essere stata proprio una telefonata di Pep: chiuso nel centrocampo del Barcellona dallo strapotere di Xavi e Iniesta, l'allenatore avrebbe proposto al 22enne un posto da titolare nella formazione bavarese.