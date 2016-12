Ora la Juve va all'assalto di Diamanti 

Perso Jovetic che andrà a Manchester, è in bilico tra United e City, la Vecchia Signora ha scelto Diamanti. Sicuramente un'opzione low cost, ma altrettanto valida. Conte ha chiesto esplicitamente il fantasista ex Livorno che, a 30 anni, ha la grande occasione per sbarcare in una grande squadra. Un'occasione che questa volta non si lascerà scappare. Il Bologna lo può cedere e non c'è neanche più la concorrenza del Milan: strada spianata per i bianconeri.